Делом об избиении 13-летней школьницы в Прибрежном занялся Следственный комитет

Региональный Следственный комитет начал проверку по сообщениям об избиении подростками 13-летней школьницы.

Инцидент, напомним, случился в Прибрежном. Там несколько сверстниц избили девочку, вымогая при этом у нее деньги. Все происходящее они записали на видео – ролик попал в интернет, разошелся по соцсетям. Позже им заинтересовалась полиция, а теперь и Следственный комитет.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, по поручению главы СУ СК России по региону Дмитрия Бочарова организована проверка, которая детально установит все обстоятельства случившегося.

Сообщается, что отдельно внимание будет уделено и информации о том, что несовершеннолетние, принимавшие участие в избиении школьницы, спустя несколько дней напали на ее мать.