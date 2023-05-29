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НовостиПроисшествия29 мая 2023 8:52

Делом об избиении 13-летней школьницы в Прибрежном занялся Следственный комитет

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Региональный Следственный комитет начал проверку по сообщениям об избиении подростками 13-летней школьницы.

Инцидент, напомним, случился в Прибрежном. Там несколько сверстниц избили девочку, вымогая при этом у нее деньги. Все происходящее они записали на видео – ролик попал в интернет, разошелся по соцсетям. Позже им заинтересовалась полиция, а теперь и Следственный комитет.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, по поручению главы СУ СК России по региону Дмитрия Бочарова организована проверка, которая детально установит все обстоятельства случившегося.

Сообщается, что отдельно внимание будет уделено и информации о том, что несовершеннолетние, принимавшие участие в избиении школьницы, спустя несколько дней напали на ее мать.