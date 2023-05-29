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НовостиОбщество29 мая 2023 9:22

В Светлогорске прокуратура признала опасным пансионат для пожилых и приостановила его работу

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Деятельность пансионата для пожилых людей и инвалидов в Светлогорске приостановлена по требованию прокуратуры.

Проведенная там проверка показала, что использование пансионата является опасным для жизни и здоровья граждан, «поскольку его помещения не соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства».

Как сообщат пресс-служба областной прокуратуры, решением суда деятельность пансионата приостановлена до устранения нарушений законодательства.