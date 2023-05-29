Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 29 мая

В Калининграде в понедельник, 29 мая, запланированы отключения электроснабжения.

Так, по данным мэрии города, «Городские электрические сети» сегодня проводят работы по модернизации оборудования.

До 14:00 без электричества остались многоквартирные дома и социальные учреждения по адресам:

пр-кт Московский, 233, 246, 250-252,

ул. Миклухо Маклая, 10-14,

ул. Толбухина, 3-25, 31, 55,

ул. Ген. Толстикова, 15,

ул. Автомобильная, 15.

До 18:00 электричество отключено:

ул. Больничная, 5-15, 24,

ул. Сибирская, 27,

ул. Мл. лейт. Родителева, 5, 9, 13, 17-21, 25, 29, 31, 2-10, 16-22,

ул. Красная, 77-83, 87-95, 105 (д/с №47), 107, 88, 104-130,

ул. Вернадского, 1,

ул. Чекистов, 42-46,

ул. Щорса, 18,

ул. Марш. Борзова, 97, 99, 101, 105-107, 92- 104,

ул. Ломоносова, 1, 3, 9-17, 21, 2, 4,

пер. Ломоносова, 3-9, 4-16,

СТ: «Портовик», «Дружба 3», «Нескучное»

ул. Носова, 2-16.

С 13:30 до 18:00 энергетики проведут отключение электроэнергии наул. Ген.- фельдм. Румянцева, 2а, ул. Д. Донского, 15-19, 240, ул. Серж. Колоскова, 12, ул. Свободной, 34 (д/с №1).

«Водоканал» сегодня проводит ремонтные работы, которые потребуют отключения холодного водоснабжения в Центральном районе.

До 15:00 без холодной воды остались потребители на:

ул. Октябрьской, 61-67, 26,

ул. Павлова, 14, 20, 22, 26-30, 34-40.

До 17:00 отключение холодной воды проведут на:

ул. Старорусской, 2-6, 10-30,

ул. Третьяковской, 13а, 19а,

ул. Красной, 226.