Власти пообещали очистить берега ручья у Центрального рынка

В Калининграде берега ручья у Центрального рынка в ближайшие дни будут очищены от мусора. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства в комментариях к эфиру министра природных ресурсов и экологии в Центре управления регионом.

«В течение недели в район рынка постараются отправить мобильную бригаду», - сообщили в правительстве, отметив, что информацию о необходимости провести уборку у ручья в районе улицы Гаражной передали в администрацию Калининграда.

Отмечается, что мусор на берегах и возле них убирают сотрудники «Чистоты».