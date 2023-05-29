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НовостиОбщество29 мая 2023 11:38

Власти пообещали очистить берега ручья у Центрального рынка

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде берега ручья у Центрального рынка в ближайшие дни будут очищены от мусора. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства в комментариях к эфиру министра природных ресурсов и экологии в Центре управления регионом.

«В течение недели в район рынка постараются отправить мобильную бригаду», - сообщили в правительстве, отметив, что информацию о необходимости провести уборку у ручья в районе улицы Гаражной передали в администрацию Калининграда.

Отмечается, что мусор на берегах и возле них убирают сотрудники «Чистоты».