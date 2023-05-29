Школьный музей в Полесске вошел в число лучших в России

. Фото: Предоставлено организаторами

Школьный музей из Полесска вошел в число лидеров всероссийской программы «Школьный музей Победы», попав в топ-100 лучших в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Музея Победы.

Сообщается, что в рамках программы более 1,5 тысячи партнеров Музея Победы участвовали в выставочных, просветительских и образовательных проектах. Наиболее активные школьные музеи и вошли в ежегодный рейтинг.

Критерием для отбора самых активных музеев стала организация культурно-выставочных проектов, участие активистов и руководителей музеев в проектах программы.

Всего на сегодняшний день участниками программы «Школьный музей Победы» являются 1584 школьных музея из 86 субъектов РФ и Республики Беларусь.