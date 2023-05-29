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НовостиДом. Семья29 мая 2023 11:51

Леопарду Хану в Калининградском зоопарке подарили на день рождения коробку с шерстью бизона

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Леопард Хан.

Леопард Хан.

Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке отметили 16-й день рождения дальневосточного леопарда Хана. В подарок ему преподнесли… коробку с бизоньей шерстью. Это вовсе не баловство, а элемент обогащения среды животного.

«В одной коробке три удовольствия сразу: тактильное, запаховое и предметное обогащение. Хан чует запах своей естественной добычи – травоядного животного, осязает консистенцию его шерсти, да еще и коробку можно разобрать на части», - пояснили в пресс-службе зоопарка.

16 лет – это предел жизни дальневосточных леопардов в природе. В зоопарках такие хищники живут дольше.

«С помощью таких подарков, давая Хану возможность проявлять свое природное поведение, мы продлеваем его жизнь и делаем ее здоровее и благополучнее», - отметили в зоопарке.