В Калининграде возле морга нашли мертвую женщину

В Калининграде возле морга обнаружили мертвую женщину. Тело заметили случайные прохожие в субботу, 27 мая, сообщает «Клопс» со ссылкой на источник и региональный СК.

Выяснилось, что погибшая – 80-летняя пенсионерка, которую искали в городе волонтеры и полиция с 24 мая.

В Следственном комитете отметили, что тело нашли на ул. Невского в районе морга, неподалеку от дома, где проживала пенсионерка.

Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего.