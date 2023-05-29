В Балтийске из горящей квартиры спасли инвалида и детей

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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
Пожар в Балтийске случился на улице Ушакова днем 29 мая. Горел балкон на пятом этаже панельки.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, пожарные спасли жильца-инвалида, эвакуировали четырех взрослых и двоих детей.
Прибывшие на место пожарные сумели в течение нескольких минут локализовать пламя и ликвидировать открытое горение. На полную ликвидацию огня потребовалось еще полчаса.
Всего в тушении пожара принимали участие 8 человек и 2 спецавтомобиля.