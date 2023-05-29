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НовостиОбщество29 мая 2023 13:20

В Калининграде в июне и июле закроют проезд по ул. Третьяковской

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде запланирован капитальный ремонт улицы Третьяковской (от Советского пр-та до дома № 3).

Как сообщает пресс-служба городской администрации, временно прекращается движение транспорта, закрывается движение на участке автодороги по ул. Третьяковской:

- от дома № 2 до Советского пр-та со 2 по 7 июня;

- от дома № 2 до ул. Волховской с 8 по 17 июня;

- от ул. Волховской до дома № 6 по ул. Волховской с 18 по 28 июня;

- от дома № 6 по ул. Волховской до дома № 3 по ул. Третьяковской с 29 июня по 6 июля.

До начала производства работ обещают установить дорожные знаки.