В Калининграде задержали парней, распространявших наркотики на территории нескольких регионов России

В Калининграде на улице Ялтинской задержали двоих молодых людей 22 и 23 лет с партией синтетических наркотиков. При себе у них было более 133 граммов мефедрона.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, на Ялтинской полицейские нашли схрон с запрещенным веществом массой более 38 г.

«При обысках по месту проживания задержанных изъято еще более 15 граммов мефедрона. Также сотрудниками ОНК были установлены места расположения 5 тайниковых закладок с марихуаной», - добавили в полиции.

Выяснилось, что задержанные – межрегиональные курьеры, которые в составе ОПГ незаконно распространяли оптовые партии наркотиков бесконтактным способом на территории Калининградской, Московской и Псковской областей.

Оба злоумышленника заключены под стражу.