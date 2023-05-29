В Калининград для строительства консоли филиала Большого театра везут краны весом 950 тонн

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде на Октябрьском острове готовятся к созданию консоли филиала Большого театра. Для этого из Московской области доставили первую партию сложных металлоконструкций.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, для монтажа консоли будут использованы два крана повышенной грузоподъемности. Их общий вес составляет 950 тонн.

Как говорит генеральный директор ООО «СТГ-Запад» Дмитрий Ржанников, один кран уже прибыл в порт и будет доставлен на остров, а к работе приступит в июне.

Консоль – сложный элемент. Ее вылет без точки опоры составит 80 метров.

Как рассказали в строительной компании, подобных зданий нет в России.

Напомним, в Калининграде на острове Октябрьский строится один из четырех российских культурно-образовательных комплексов. Также такие комплексы появятся во Владивостоке и Кемерово.