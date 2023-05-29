В Калининградской области добыли сразу два янтарных самородка общим весом более 2,3 кг

. Фото: предоставлено янтарным комбинатом

В Калининградской области на янтарном комбинате Ростеха добыли сразу два уникальных самородка. Их вес составил 1088 граммов и 1232 грамма соответственно. Камни стали четвертым и пятым самородками, добытыми в этом году.

Как сообщает пресс-служба комбината, редкие образцы янтаря назвали в честь создателей кириллицы, святых Кирилла и Мефодия, поскольку были найдены 24 мая, в День славянской письменности и культуры.

Ежегодно на Приморском карьере таких крупных образцов добывается не более 20. Каждому присваивается номер и оформляется паспорт с описанием и основными характеристиками.