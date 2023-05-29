Задержана риелтор, которая обманула калининградцев на 18 млн рублей

В Калининграде 58-летняя женщина-риелтор признана виновной в совершении пяти преступлений по статье о мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, в период с 2015 по 2017 год риелтор от двух знакомых получила 18 млн рублей. Она обещала помочь с сопровождением сделок по приобретению недвижимости в Калининграде, Зеленоградске и Светлогорске. Однако этими деньгами дама распорядилась по своему усмотрению, не исполнив принятые на себя обязательства.

Отмечается, что ранее женщина уже была судима за аналогичное преступление.

Решением суда риелтор получила наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, она выплатит 11,7 млн рублей в пользу одного и 6,3 млн рублей в пользу второго обманутого.