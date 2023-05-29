Многоэтажку на ул. Октябрьской украсили муралом с трамваем и двухъярусным мостом

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде на торце дома № 53 на улице Октябрьской появился мурал. Когда строительные леса снимут, его можно будет полностью рассмотреть.

Как сообщили в Фонде капремонта Калининградской области, эскиз «Символы Калининграда» выполнил местный художник, графический дизайнер Илья Казанков.

На картинке видны двухъярусный мост и трамвай, кирха Святого Семейства.

Сейчас на объекте продолжается активная работа по ремонту фасада и крыши за счет средств из областного бюджета. Завершить работы планируют до конца лета.