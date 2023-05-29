Калининградцев приглашают в июне на бесплатные показы кино в Светлогорске

В Калининграде и Светлогорске с 28 июня по 1 июля проведут форум регионального кино «Новый вектор».

Как рассказал в телеграм-канале министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, жители и гости региона смогут посетить некоммерческие показы фильмов регионального производства. Это в том числе успешные местные фильмы, среди которых лауреаты и участники фестивалей ММКФ, «Дух огня», «Зимний» и т. д.

Показы пройдут в Светлогорске 28 и 29 июня. Попасть на фильмы можно будет бесплатно, по регистрации.

Всего же в мероприятии примут участие не только специалисты киноотрасли, но и более 200 представителей региональных кинокомиссий, киностудий, экспертов медиа, рекламы и т. д.