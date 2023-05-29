В Калининградской области полицейские за 10 дней изъяли более 2,5 тысячи литров незаконного алкоголя

В Калининградской области силовики провели за 10 дней 368 проверок, в ходе которых выявлено 34 правонарушения, связанных с незаконным оборотом спирта и алкогольной продукции.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, всего было изъято 2590 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе 276 литров водки и 800 литров спирта.

Было составлено 13 протоколов об административных правонарушениях.

Кроме того, жительница Светлогорского округа попала под уголовное дело за неоднократную незаконную розничную продажу алкоголя в торговом павильоне без лицензии.

А в Гусеве в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по факту перевоза в салоне авто с целью сбыта 800 литров спиртосодержащей жидкости без маркировки и нанесения необходимой информации.