В Черняховске довоенную рекламу на фасаде дома закрыли защитным стеклом

. Фото: Александр ПИЩИК

В Черняховске на фасаде дома № 23-25 на улице Пионерской сохранили довоенную немецкую надпись. Сделали ее еще во времена Инстербурга, в начале XX века.

Как рассказали в администрации Черняховского округа, старинную рекламу строительной фирмы спрятали под защитное стекло, чтобы уберечь ее как экспонат из прошлого и чтобы избежать воздействия осадков.

Как ранее говорили в региональном Фонде капитального ремонта, если довоенные надписи нейтральные, то их могут сохранять. Реклама в Черняховске – тому пример.