В Калининграде в парке на Литовском валу деревья украсили рисунками

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Фото: vk.com
В Калининграде в парке за Литовским валом деревья украсили рисунками. Стволы разрисовали калининградцы Инга Долотова и Сергей Довлатов.
Фотографии арт-объектов опубликованы в группе «Сквер'ный Калининград: Литовский вал» во «ВКонтакте».
На стволах появились изображения кота, свечи, борода лесного жителя и лицо с картины Эдварда Мунка «Крик».
«Лестницы подмели, арт-объекты подновили, появились новые персонажи, на клумбе зацвела земляничная поляна. Парк «Литовский вал» к лету готов!» - написала активистка Инга.