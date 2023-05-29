В Калининграде в парке на Литовском валу деревья украсили рисунками

. Фото: vk.com

В Калининграде в парке за Литовским валом деревья украсили рисунками. Стволы разрисовали калининградцы Инга Долотова и Сергей Довлатов.

Фотографии арт-объектов опубликованы в группе «Сквер'ный Калининград: Литовский вал» во «ВКонтакте».

На стволах появились изображения кота, свечи, борода лесного жителя и лицо с картины Эдварда Мунка «Крик».

«Лестницы подмели, арт-объекты подновили, появились новые персонажи, на клумбе зацвела земляничная поляна. Парк «Литовский вал» к лету готов!» - написала активистка Инга.