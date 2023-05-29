На острове Канта все лето будут проводить бесплатные занятия йогой

. Фото: Сергей КУРОЧКИН

В Калининграде на острове Канта в воскресенье, 4 июня, открываются занятия в рамках проекта «Йога в парке».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, каждое воскресенье с 4 июня до 3 сентября на острове и в городских парках (Южном, Победы, Центральном) будут проводить бесплатные занятия йогой и оздоровительными практиками с участием профессиональных инструкторов и тренеров.

К участию в проекте приглашаются все желающие. Для занятий йогой вам понадобятся коврик/плед, бутылка воды.

Есть и важные даты:

16, 17 и 18 июня в Калининград приезжает федеральный эксперт в области релаксаций и медитаций, преподаватель йоги Оксана Рогова (Москва).

18 июня, в Международный день йоги, для всех желающих на острове Канта в 10.00 пройдет йога-марафон «108 циклов Сурья Намаскар» с Оксаной Роговой и мастер-классы от ведущих инструкторов проекта «Йога в парке. Калининград». В программе оздоровительные практики, техники самодиагностики, йоготерапия позвоночника, медные чаши, гвоздестояние.