В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в ближайшие дни посадят деревья и кусты

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде продолжаются весенние посадки деревьев. Так, накануне на исторической улице Пугачева высадили 26 лип – саженцам по 12-14 лет.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в ближайшие дни озеленение проведут в сквере у «Мать-России», где посадят 4 березы и 3 рябины, на ул. Старорусской (там посадят 6 кленов), на ул. Киевской (6 лип, 7 чубушников).

Кроме того, на ул. Артиллерийской продолжат высадку живой изгороди из 420 кустов кизильника.

На улице Жукова живую изгородь сформируют из 232 кустов японской спиреи.

В мэрии отметили, что подрядчик, ответственный за посадку, занимается также поливом, подкормкой и прополкой.

- Если через год саженец не приживается, то подрядчик меняет его за свой счет, - отметили в администрации города.

Всего в этом году в Калининграде планируют высадить 212 деревьев и 1280 кустарников, на эти цели выделено почти 12 млн рублей.