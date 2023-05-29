Польша с 1 июня запрещает въезд в страну грузовикам из России и Белоруссии

МВД Польши с 1 июня закрывает движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в РФ и Белоруссии грузовиков с товарами.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное в понедельник, 29 мая, распоряжение правительства Польши.

«С полуночи 1 июня будет приостановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации», - говорится в официальном документе.

Постановление вступило в силу.