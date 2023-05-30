Калининград вошел в топ-10 городов для путешественниц в июне

Определены самые популярные и актуальные направления для женских путешествий в июне-2023.

На первом месте оказался Сочи с 23% всех женских заявок. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем - Анапа (14% и 7% бронирований соответственно).

Калининград в рейтинге занял 8-е место, расположившись между Ялтой и Кисловодском.

Анализ сервис «Твил» привязал к Международному дню феминизма, который отмечают 30 мая.

По данным сервиса, средняя стоимость ночи в отеле Калининграда в июне составит 2821 рубль. Путешественницы предпочитают оставаться в городе на 7 дней.

Замыкает рейтинг Пятигорск.