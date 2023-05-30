Калининград вошел в топ-10 городов для путешественниц в июне

Определены самые популярные и актуальные направления для женских путешествий в июне-2023.
На первом месте оказался Сочи с 23% всех женских заявок. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем - Анапа (14% и 7% бронирований соответственно).
Калининград в рейтинге занял 8-е место, расположившись между Ялтой и Кисловодском.
Анализ сервис «Твил» привязал к Международному дню феминизма, который отмечают 30 мая.
По данным сервиса, средняя стоимость ночи в отеле Калининграда в июне составит 2821 рубль. Путешественницы предпочитают оставаться в городе на 7 дней.
Замыкает рейтинг Пятигорск.