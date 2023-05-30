В школах Калининградской области провели ЕГЭ по русскому языку

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области выпускники сдали обязательный ЕГЭ по русскому языку. Его написали 4 579 школьников, экзамен стал самым массовым. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В этом году для проведения экзамена был задействован 31 экзаменационный пункт, из них 6 – на дому.

Отмечается, что в этом году на базе пунктов появилась возможность сканирования экзаменационных материалов в аудиториях и их передача в Региональный центр обработки информации по защищенным каналам связи.

В аудиториях и штабах осуществлялось видеонаблюдение, использовались средства подавления мобильной связи.