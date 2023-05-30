Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2023 7:01

В школах Калининградской области провели ЕГЭ по русскому языку

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области выпускники сдали обязательный ЕГЭ по русскому языку. Его написали 4 579 школьников, экзамен стал самым массовым. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В этом году для проведения экзамена был задействован 31 экзаменационный пункт, из них 6 – на дому.

Отмечается, что в этом году на базе пунктов появилась возможность сканирования экзаменационных материалов в аудиториях и их передача в Региональный центр обработки информации по защищенным каналам связи.

В аудиториях и штабах осуществлялось видеонаблюдение, использовались средства подавления мобильной связи.