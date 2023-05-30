В Калининграде 1 июня на «Балтике» стартует Семейный фестиваль уличных театров

Уличное представление «Moonsters». Фото: Калининградский областной драмтеатр.

В Калининграде впервые в рамках театрального фестиваля «Башня» проведут Семейный фестиваль уличных театров. Об этом рассказал председатель оргкомитета и худрук драмтеатра Александр Федоренко.

Семейный фестиваль стартует 1 июня и пройдет в Летнем театре стадиона «Балтика».

В первый день лета на уличной площадке под открытым небом дважды выступит «Антикварный цирк» (Москва). Зрителей ждут представления в эстетике XIX века.

3 и 4 июня театральная компания «ЗаУглом» (Москва) устроит уличное представление «Лисапед-шоу». Артисты на ретровелосипедах также познакомят публику с цирковыми жанрами.

5 июня «Первый театр» (Москва) представит горожанам променад-спектакль «Люди-рыбы». Маски и реквизит для него будут сделаны калининградскими подростками. Запланировано и театральное шествие по улицам Калининграда.

7 июня в финале Семейного фестиваля уличных театров выступят «Странствующие куклы господина Пежо» (Санкт-Петербург) – театр карнавальной культуры, маски, гротеска и буффонады. Зрителей ждет уличное представление «Месяцы» – лирический и смешной интерактивный спектакль для детей и взрослых.

В программе «Башни-2023» представлены восемь театров, два из которых с мировым именем. Главной площадкой станет сцена драмтеатра.

Подробно о фестивале «Башня» - здесь.