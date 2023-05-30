Во время спора из-за детей калининградец выбросил жену с 4-го этажа

Прокурор Калининграда утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего безработного, который обвиняется в покушении на убийство своей жены.

Несмотря на наличие двух малолетних детей, отношения между супругами не складывались, и женщина (по профессии она педагог, работает завучем в средней школе) неоднократно заявляла о намерении подать на развод. Решающее объяснение состоялось вечером 2 сентября прошлого года. Мужчина поинтересовался, с кем после расторжения брака останутся проживать дети, и получил твердый ответ, что супруга сделает все, чтобы оставить их себе. Любящий отец пришел в ярость, вцепился жене в горло, оттащил ее на кухню и вытолкнул из окна.

К счастью, семья проживала только на 4-м этаже. Однако падение с высоты 11 метров на тротуарную плитку все равно обернулось для калининградки тяжелейшими травмами. Она осталась жива лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Теперь вопрос о том, кому достанутся дети, понятное дело, отпал, ведь их отцу грозит немалый срок лишения свободы. Уголовное дело уже направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.