Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 30 мая

В Калининграде во вторник, 30 мая, запланировано несколько отключений электроэнергии в Калининграде.

Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят работы по модернизации оборудования, поэтому до 13:00 без электричества будут многоквартирные дома по адресам:

ул. А. Суворова, 130-148а-в,125-133,

ул. Малиновая, 1-3,

ул. Ладушкина, 1-5, 18,

пер. Качалова, 1-27, 2-34,

пер. Можайский, 1-37, 4-16,

ул. Бабушкина, 1-19, 25-27, 4-10.

До 18:00 электричество отключено у потребителей на:

ул. Марш. Баграмяна, 2-14,

ул. П. Мороза, 115а-в,130а-б,

ул. Коммунистическая, 36-58а-г, 53-79а-б,

ул. Печатная, 53-57а,

пр-кт Советский, 33-39а-д, 47-47а, 109,

ул. Г. Димитрова, 14-34,

ул. Лейт. Яналова, 3,16,

ул. Москвина, 1,

ул. Каштановая аллея, 67-129, 68-88,

ул. Чернышевского, 3, 56-70а, 75,

ул. Банковская, 12а, 33-39,

ул. Енисейская, 1-39,2-10.

Также, по данным мэрии, «Водоканал» сегодня проводит ремонтные работы, которые потребуют отключения холодного водоснабжения.

До 15:00 отключена холодная вода на пр-те Мира, 74-76, и ул. Комсомольская, 2.

До 18:00 без холодной воды будут потребители на ул. Аксакова, 2-60,1-91 и ул. Коммунистической, 48а-г.

С 13:00 до 18:00 без холодной воды останутся жильцы на ул. Л. Иванихиной, 10-16, ул. Ген. Толстикова, 77-81, ул. Интернациональной, 11-25.