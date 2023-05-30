В Калининграде ищут людей неформальной внешности для съемок в кирхе

В Калининграде ищут актеров массовки для съемок клипа местной метал-группы The Fall of Creation. Съемки пройдут в поселке Ленинское в старой кирхе.

Как говорится в группе «Массовка Калининград», съемочный день намечен на 31 мая.

Требуются мужчины и женщины от 18 до 40 лет, которые изобразят зрителей на концерте.

«Приветствуется неформальная внешность: волосы ярких цветов, пирсинг, тату и т. д.», - говорится в сообщении.

Участников просят одеться в темную одежду, использовать такие аксессуары, как ремни, кольца, браслеты.