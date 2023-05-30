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НовостиЗвезды30 мая 2023 9:01

В Калининграде ищут людей неформальной внешности для съемок в кирхе

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде ищут актеров массовки для съемок клипа местной метал-группы The Fall of Creation. Съемки пройдут в поселке Ленинское в старой кирхе.

Как говорится в группе «Массовка Калининград», съемочный день намечен на 31 мая.

Требуются мужчины и женщины от 18 до 40 лет, которые изобразят зрителей на концерте.

«Приветствуется неформальная внешность: волосы ярких цветов, пирсинг, тату и т. д.», - говорится в сообщении.

Участников просят одеться в темную одежду, использовать такие аксессуары, как ремни, кольца, браслеты.