Под Гусевом мужчина выжил после того, как его сбил поезд

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Инцидент, который едва не закончился трагедией, случился утром во вторник, 30 мая. На территории Гусевского округа локомотив сбил 70-летнего мужчину, переходившего железную дорогу в неположенном месте.

Как сообщает пресс-служа регионального МЧС, все случилось в километре от железнодорожного переезда.

«Пострадавший остался жив, но получил травмы. Забрать мужчину с места происшествия медикам помешало отсутствие подъездных путей», - отметили в МЧС.

На месте работали сотрудники пожарно-спасательной части № 13. Спасатели километр несли пострадавшего на носилках, затем его передали медикам.