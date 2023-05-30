«Безопасный город» обнародовал места размещения фоторадаров на дорогах региона в июне

Стали известны места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации с 30 мая по 26 июня.

Они были определены совместно с региональной Госавтоинспекцией.

Как сообщает пресс-служба системы «Безопасный город», радары установлены:

- на 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийска;

- на 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининграда;

- на 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;

- на 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининграда;

- на автодороге «Переславское-Круглово» пос. Переславское в сторону пос. Кумачево;

- на 64 километре «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Калининграда;

- на 64 километре «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Черняховска;

- на 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону ул. Горького;

- на 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону проспекта Победы;

- на 58 километре автодороги «Гвардейск-Неман» в сторону гос.границы

- в Калининграде на ул. Планерная;

- на 2 километре автодороги «Ижевское-Светлый» в сторону пос. Ижевское;

- на 2 километре автодороги «Ижевское-Светлый» в сторону г. Светлый;

- в г. Гурьевск на ул. Строительная в сторону ул.Ленина;

- в г. Гурьевск на ул. Строительная в сторону Большая Окружная;

- на привокзальной площади аэропорта «Храброво».