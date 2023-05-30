В Калининграде к июлю от кори привьют более 4 тысяч человек

. Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

В Калининградской области в рамках так называемой «подчищающей» иммунизации против кори планируют привить 4186 человек. Особое внимание уделено иммунизации мигрантов.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, план должен быть выполнен к 1 июля и по организации вакцинации мигрантов при медосмотре для трудоустройства.

Руководитель областного Управления Елена Бабура отметила, что за 5 прошедших месяцев случаев заболевания кори в регионе не зарегистрировано, но риски по завозу и распространению кори есть.

Врачи напоминают, что прививаются дети, которым исполнился 1 год и 6 лет, а также взрослые до 35 лет, которые ранее не были привиты против этой инфекции. Также вакцинация против кори проводится взрослым от 36 до 55 лет включительно, относящимся к группе риска (сотрудники медицинских и образовательных организаций, торговли, транспорта и др.).