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НовостиПроисшествия30 мая 2023 10:26

В Калининграде будут судить курьера телефонных мошенников, который обманывал пенсионеров

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области будут судить очередного пособника телефонных мошенников. На этот раз речь о 24-летнем парне, который обманул нескольких пенсионеров на общую сумму 650 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник получал от подельников адреса пенсионеров, обманутых по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», приезжал к ним домой и забирал у них деньги.

Установлено четыре эпизода.

Во всех случаях доверчивые пенсионеры думали, что помогают родственникам и спасают их от уголовного преследования.