В Калининграде будут судить курьера телефонных мошенников, который обманывал пенсионеров

В Калининградской области будут судить очередного пособника телефонных мошенников. На этот раз речь о 24-летнем парне, который обманул нескольких пенсионеров на общую сумму 650 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник получал от подельников адреса пенсионеров, обманутых по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», приезжал к ним домой и забирал у них деньги.

Установлено четыре эпизода.

Во всех случаях доверчивые пенсионеры думали, что помогают родственникам и спасают их от уголовного преследования.