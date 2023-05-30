В Балтийске официальное заключение получили три пляжа, где разрешено отдыхать этим летом

. Фото: Администрация Балтийского муниципального района

В этом году в Балтийском округе будут работать три пляжа: Центральный, Гвардейский и Коса.

Во вторник, 30 мая, пляжи получили экспертное заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам.

Инспекция в Балтийске побывала в составе министра по культуре и туризму Андрея Ермака и специалистов Роспотребнадзора, ГИМСа и минприроды.

Как сообщает местная администрация, на пляжах уже функционируют четыре спасательных поста: в районе памятника Елизавете, напротив ул. Чехова, на Гвардейском бульваре и на Балтийской косе.

Отмечается также, что на побережье на ул. Чехова оборудовано место отдыха для маломобильной категории населения, для людей с ограниченными возможностями здоровья в распоряжении специальное кресло для купания.

Пляжи оборудованы настилами, лежаками, зонтиками, а место для купания детей огорожено. На детской площадке установили теневой навес.