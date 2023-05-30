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НовостиПолитика30 мая 2023 11:26

В Калининградской области военные самолеты тренируются уходить из-под удара противника

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области прошли учения: военные летчики и инженерно-технический состав отработали подготовку техники к вылету, вывод самолетов из-под удара условного противника и перебазирование на аэродромы.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в тренировке приняли участие фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ2.

«Экипажи самолетов уложились в нормативы по выводу сил из-под удара, выполнив поставленную задачу. При этом летчики на различных высотах, в том числе на предельно низких, отработали воздушные бои с условным противником», - сообщили в пресс-служба Балтфлота.