Калининградская спортсменка стала призером молодежных игр в Китае

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Китайский город Чунцин принял Девятые летние молодежные игры, собрав более 300 представителей национальных сборных России и Китая.

В составе команды из РФ была и калининградка, бронзовый призер юношеского Евро по спортивной борьбе Екатерина Радышева.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, она внесла лепту в общую медальную копилку нашей сборной.

Спортсменка боролась в весовой категории до 57 кг, получив командную серебряную медаль. Всего отечественные представители вольной, греко-римской и женской борьбы завоевали 12 медалей, из них 8 золотых.

Соревнования были посвящены программе российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта 2022-23.