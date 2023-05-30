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НовостиОбщество30 мая 2023 12:51

Стало известно, откуда в Калининград везут арбузы

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Калининградскую область большинство арбузов везут из Турции (60 тонн с начала года). По сравнению с 2022 годом импорт бахчевых из Турции увеличился на 55 тонн, сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.

«Бразилия и Коста-Рика составляют 45 % всех поставок. Из Панамы ввезено 2 тонны арбузов», - говорится в сообщении.

Всего же на территорию Калининградской области с начала года ввезли уже больше 130 тонн импортных арбузов и дынь. Это на 27% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Специалисты отметили, что все партии проверяются, они соответствуют всем требованиям.