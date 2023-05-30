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НовостиДом. Семья30 мая 2023 13:01

Калининградский зоопарк собирает деньги на гамак для грустного и одинокого лемура

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке решили украсить жизнь 18-летнего лемура по имени Максимус. Четыре года назад от старости умерла его подруга Эмили. С тех пор Максимус грустит.

«Киперы на все лады стараются сделать жизнь Максимуса интереснее. Зимой ради эксперимента сшили ему гамак. Сшили и… потеряли Максимуса на следующие несколько недель», - сказали в зоопарке и задумались о покупке настоящего гамака.

В зоопарке организовали сбор на приобретение небольшого гамака для одинокого лемура.

Поучаствовать можно здесь.