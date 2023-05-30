В ГИБДД рассказали подробности ДТП с перевернувшимся самосвалом

. Фото: УГИБДД Калининградской области

Грузовой автомобиль «Ман», за рулем которого сидел 20-летний водитель, перевернулся на Советском проспекте – ДТП случилось 29 мая.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, молодой человек при подъеме на строящийся участок Северного обхода потерял контроль над управлением автомобилем.

Грузовик откатился назад и врезался в ехавший сзади «Форд». Уже после этого «Ман» опрокинулся.

Водитель «Форда» получил телесные повреждения, шофер из грузовика отделался испугом.