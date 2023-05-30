В Прибрежном пляж «Мечта» в этом году будут охранять от отдыхающих круглосуточно

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Фото: мэрия Калининграда
Пляж «Мечта» в Прибрежном получил санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора, купаться в карьере можно официально.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, место отдыха безопасно. Там почистили дно, все опрыскали от клещей, оборудовали инфраструктуру, развернули спасательный пост.
А еще – решен вопрос с охраной.
«В этом году, кстати, наняли круглосуточную охрану, но мы верим, что останется она без работы, ведь отдыхать там будут исключительно приличные люди, которые не станут ломать имущество города или жечь костры, а вести себя станут только подобающим образом», - сообщили представители мэрии.
Интересно, что в прошлом году с территории отдыха у «Мечты» украли скамейки.
Купальный сезон стартует в городе 1 июня.