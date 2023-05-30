Три жительницы Калининградской области отмечают 100-летний юбилей

Со 100-летием поздравили участницу партизанского движения в Крыму, жительницу города Наталью Ивановну Тимченко. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде во вторник, 30 мая, со 100-летием поздравили участницу партизанского движения в Крыму, жительницу города Наталью Ивановну Тимченко. Юбилярша родилась в Полтавской области, в 1930-е годы с родными переехала в Крым.

В июле 1941 года вступила в отряд ополченцев, вошла в комсомольскую подпольную партизанскую группу: передавала информацию и распространяла листовки.

После Великой Отечественной войны работала в школе, в 1983 году переехала в Калининградскую область.

Наталья Ивановна воспитала пятерых детей, в том числе приемного, маму которого расстреляли фашисты. У неё 10 внуков и 12 правнуков.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в мае в регионе вековой юбилей празднуют еще два ветерана Великой Отечественной войны.

Жительница Калининграда Анна Андреевна Немера принимала поздравления 21 мая. В годы войны она работала на Казанском авиазаводе, каждые сутки со стапелей которого сходило по 10-12 самолетов. В мирные годы была крановщицей.

В среду, 31 мая, юбилей встретит жительница Гвардейска Елена Яковлевна Сурменко. После седьмого класса, оставшись сиротой, была вынуждена пойти работать. В декабре 1941 поступила на службу радисткой в воинскую часть ПВО в Подмосковье. Вплоть до 1945 года она участвовала в обороне Москвы от воздушных налетов противника.

В 1946 году с мужем переехала в Калининградскую область, где на протяжении 40 лет трудилась в военном госпитале.