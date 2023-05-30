Калининградцев приглашают на бесплатные спортивные тренировки в июне

В Калининграде весь июнь будут проходить открытые мероприятия в формате бесплатных тренировок на спортивных площадках и городских пространствах. Как сообщает пресс-служба городской администрации, к участию приглашают всех желающих.

Так, 1 июня на Летнем озере с 10 утра состоятся показательные выступления, мастер-классы от сильнейших спортсменов и тренеров школы спортивных единоборств, тренировка на воде на туристических каяках, открытая тренировка по боксу и «Веселые старты».

В этот же день в это же время в Центральном парке пройдет мастер-класс по моделированию, открытая тренировка по волейболу и баскетболу, тренировка на гребных концептах, занятие по большому теннису и настольному теннису, показательные выступления восточных единоборств и другое.

Полную программу спортивных активностей на июнь смотрите здесь.