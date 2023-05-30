Жителей Балтийска предупредили о снижении видимости в городе из-за военных учений

. Фото: Администрация Балтийского муниципального района

В Балтийске в среду, 31 мая, с 10 до 12 часов пройдут учения. Силами Балтийской военно-морской базы будут проводится мероприятия с применением дымовой маскировки.

Как сообщает местная администрация, в указанное время возможно временное снижение видимости в районе проспекта Ленина, ул. А. Серебровской, ул. Нижнее шоссе, в районе п. Севастопольский и военной гавани.

«Угрозу здоровью средства дымовой маскировки не представляют, дополнительных средств защиты не требуют», - отметили в администрации.