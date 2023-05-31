31 мая – последний день голосования за пространства в Калининграде, которые благоустроят в 2024 году

В Калининградской области завершается голосование за общественные пространства, которые благоустроят в следующем году. Сегодня, 31 мая – последняя возможность отдать голос, выбрать одну из 83 территорий в Калининграде, Янтарном и Гвардейском округах.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в голосовании уже поучаствовало более 41 тыс. человек. Большинство перешли по ссылке сами, а более 11 тысяч – воспользовались помощью волонтеров в городах-участниках.

Если вы не можете разобраться в том, как голосовать, то 31 мая сможете обратиться за помощью волонтеров в голосовании:

- в Калининграде на улице Театральной, 30 (ТРЦ «Европа»), бульваре Любови Шевцовой, 1, проспекте Победы, 137, улице Гайдара, 120, Солнечном бульваре, 1, улице Красной, 142 (супермаркет «Виктория») ежедневно с 16:00 до 19:00;

- в Гвардейске на площади Победы ежедневно с 16:00 до 18:00;

- в Янтарном на улице Советской, 102, возле супермаркета ежедневно с 16:00 до 19:00, 30 мая – у входа на Янтарный комбинат с 10:00 до 15:00.

Напомним, в Калининграде лидируют две территории: парк им. Ю. Гагарина в районе ул. Киевской и сквер на ул. Крымской – ул. Р. Зорге – ул. Краснопрудной.