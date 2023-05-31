Калининградец украл из рентген-кабинета забытые золотые сережки с бриллиантами

Калининградка в рентген-кабинете одной из больниц забыла свои золотые серьги с бриллиантами за 30 тысяч рублей, а когда вернулась украшений на месте не обнаружила. Все потому, что раньше ее серьги заметил безработный 40-летний мужчина, который зашел в кабинет следом.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, украшения он забрал, а потом продал неизвестному прохожему за тысячу рублей, а деньги потратил.

Задержанный ранее был судим за сбыт наркотических средств. За кражу теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.