Под Правдинском заработала новая врачебная амбулатория

. Фото: Правительство Калининградской области

Новая врачебная амбулатория открылась по региональному проекту модернизации первичного звена здравоохранения. Как сообщает пресс-служба областного правительства, на установку и проведение внутренних работ суммарно из федерального и регионального бюджетов направляли 37,8 млн рублей. Еще 13 миллионов рублей на приобретение оборудования и медицинской мебели выделено из областного бюджета.

В Минздраве отметили, что в зоне обслуживания амбулатории – 5 566 жителей Железнодорожного и десятка близлежащих поселков, в том числе 1 100 детей.

В смену здесь могут принять 110 человек. Работают кабинеты врачей: терапевта, педиатра, хирурга, гинеколога, а также процедурный и два прививочных со всем необходимым оборудованием.

Действует дневной стационар на 20 посещений в две смены.

В правительстве сообщили, что подобная врачебная амбулатория откроется в этом году во Взморье под Светлым.