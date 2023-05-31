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НовостиПроисшествия31 мая 2023 6:59

Водолазы МЧС подняли с затопленной в Балтийском море баржи почти 5 тысяч боеприпасов времен войны

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

У порта в Балтийске продолжается разминирование старой баржи с боеприпасами, которая утонула в годы Второй мировой войны. В операции участвуют более 30 специалистов Центра спасательных операций особого риска «Лидер» и регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, с 19 мая специалисты подняли на поверхность для уничтожения 4909 взрывоопасных предметов.

Баржа, покоящаяся в море на глубине 20 метров, в полутора километрах от городского пляжа, была обнаружена дайверами в 2005 году, после с ней начали работать специалисты МЧС России.

Разминирование на Балтийском море продлится до конца июня.

Интересно, что всего с начала 2023 года в регионе было обнаружено 5615 боеприпасов, в их числе 31 авиабомба.