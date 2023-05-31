Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2023 7:23

С начала года электрички «Ласточки» перевезли в Калининградской области более 2 млн пассажиров

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Александр КАТЕРУША

С января по май этого года электропоезда «Ласточки» перевезли в Калининградской области более 2 млн пассажиров (это оказалось на 19,6% больше, чем за аналогичный период в 2022).

Как сообщает пресс-служба КЖД, всего же за пять лет курсирования в регионе эти электрички перевезли больше 19,8 млн пассажиров.

Отмечается, что «Ласточками» горожане и туристы пользуются все чаще.

В 2018 году между Светлогорском, Зеленоградском и Калининградом курсировали всего 4 «Ласточки», сейчас их 10.