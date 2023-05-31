С начала года электрички «Ласточки» перевезли в Калининградской области более 2 млн пассажиров

. Фото: Александр КАТЕРУША

С января по май этого года электропоезда «Ласточки» перевезли в Калининградской области более 2 млн пассажиров (это оказалось на 19,6% больше, чем за аналогичный период в 2022).

Как сообщает пресс-служба КЖД, всего же за пять лет курсирования в регионе эти электрички перевезли больше 19,8 млн пассажиров.

Отмечается, что «Ласточками» горожане и туристы пользуются все чаще.

В 2018 году между Светлогорском, Зеленоградском и Калининградом курсировали всего 4 «Ласточки», сейчас их 10.