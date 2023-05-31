В Гусеве приставы заставили должницу по алиментам бросить пить

Жительница Гусева после общения с судебными приставами отказалась от алкоголя и устроилась на работу, чтобы платить алименты ребенку. Правда, на нее еще завели уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов, 41-летняя женщина злоупотребляла спиртным, не работала и не интересовалась жизнью 15-летнего сына. Суд лишил ее родительских прав.

Мать накопила 257-тысячный долг перед ребенком, который живет с отцом.

Женщину предупредили, что ей грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком 1 год.

«Эта информация так подействовала на должницу, что еще на стадии расследования уголовного дела женщина нашла силы отказаться от пагубного пристрастия, привела себя в порядок и устроилась на работу», - рассказали в службе судебных приставов.

Теперь ежемесячно 50% зарплаты дама отдает сыну.