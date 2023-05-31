Власти рассказали, как многодетным из Калининградской области получить выплату взамен земельного участка

Многодетные семьи региона могут получить единовременную выплату взамен земельного участка – предоставить необходимые документы следует до 1 июля.

В Минсоце отметили, что с начала действия дополнительной меры соцподдержки в 2019 году выплату получили 2 220 многодетных семей, направив средства на улучшение жилищных условий. Кто-то покупал землю, кто-то – жилье.

Размер выплаты, предоставляемой в рамках национального проекта «Демография», с этого года увеличен до 400 тысяч рублей. Администрация двух муниципальных образований – города Калининграда и Светлогорского городского округа – дополнительно выделяет 200 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

Обращаться следует в отделение центра социальной поддержки населения или МФЦ.

Подробная информация: 8 (800) 201-39-00 (добавочный «3»), в аккаунтах в социальных сетях и Телеграм-канале.