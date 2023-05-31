Опубликована программа Дня защиты детей в Центральном парке Калининграда

.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Центральном парке Калининграда в четверг, 1 июня, отметят День защиты детей. Праздник продлится с 10 до 14 часов.
Как рассказали в Дирекции ландшафтных парков, в этот день вас ждут:
- выступление творческих коллективов города на сцене Певческого поля;
- детская научно-экологическая площадка «Чистая вода — основа жизни»;
- творческие проекты от музыкальных и художественных школ города;
- веселые старты и разминка с чемпионом;
- семейные эстафеты и спортивные соревнования на свежем воздухе;
- настоящая открытая химическая лаборатория для всех желающих;
- выставка пожарной и спасательной техники;
- фотозоны, анимация.