Опубликована программа Дня защиты детей в Центральном парке Калининграда

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Центральном парке Калининграда в четверг, 1 июня, отметят День защиты детей. Праздник продлится с 10 до 14 часов.

Как рассказали в Дирекции ландшафтных парков, в этот день вас ждут:

- выступление творческих коллективов города на сцене Певческого поля;

- детская научно-экологическая площадка «Чистая вода — основа жизни»;

- творческие проекты от музыкальных и художественных школ города;

- веселые старты и разминка с чемпионом;

- семейные эстафеты и спортивные соревнования на свежем воздухе;

- настоящая открытая химическая лаборатория для всех желающих;

- выставка пожарной и спасательной техники;

- фотозоны, анимация.