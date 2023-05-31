Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 31 мая

В Калининграде на нескольких улицах запланировано отключение электроснабжения в среду, 31 мая.

«Городские электрические сети» сегодня проводят работы по модернизации оборудования.

До 18:00 без электричества будут многоквартирные дома и социальные объекты по адресам:

б-р Л. Шевцовой, 1а-в, 3б, 7а, 1-11, 2а, 10, 20, 28,

ул. У. Громовой, 13б, 25а, 27, 37, 37а, 40, 42, 50,

ул. Марш. Борзова, 39-41, 43-53, 55-59, 61-65, 2-10, 12-38, 40-48, 48а,

ул. Комсомольская, 91б-в, 91-93а-в, 101-105, 10б,

ул. Красная, 115, 136б, 136, 138-140,

пл. Победы, 5,

пр-кт Советский, 2а, 4в К2, 6а

ул. Щорса, 5, 7, 9, 17, 19, 4, 4а-б, 6а, 10, 12,

ул. Красная, 63-73, 76-86,

ул. Д. Донского, 35, 35а-б, 37, 37а, 39, 39а, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 36, 38, 40, 44, 44а, 46, 50,

ул. Бородинская, 17 (д/с №14), 20, 20а,

пр-кт Победы, 7, 9, 29-45, 18-20, 24 (д/с №27),

ул. Каштановая аллея, 5а, 5-11, 15, 2, 6, 8, 8а, 10-22, 22а, 28,

ул. Коломенская, 5, 2а, 2-8,

ул. Марата, 2-8, 8а,

ул. Велосипедная, 1, 9, 7, 13, 10, 12, 14.

Во второй половине дня – с 13:00 до 18:00 электричество будет отключено у потребителей на:

ул. Кирова, 17,

ул. Чайковского, 17, 33-39, 36, 36а,

ул. Серафимовича, 2,

туп. Зоологический, 3-5, 8, 10,

ул. Римского-Корсакова, 5а,

пр-кт Мира, 24-26.

Также по данным городской администрации сегодня до 18:00 отключен светофор на: ул. Красная – ул. Марш. Борзова – пр-кт Советский.

«Водоканал» 31 мая проводит монтаж узлов учета воды, который потребует отключения холодного водоснабжения. Так, с 10:00 до 15:00 отключение холодной воды проведут на ул. Докука, 31, 31а, ул. Калачева, 60.

Без горячей воды до 20:00 будут жильцы дома на ул. Пионерской, 36-50.

С 31 мая и до 9 июня на ул. Университетской, 1а, 1-11, 13 (д/сад №87), 2 проводится плановое отключение горячей воды на период остановки на профилактику теплового источника, который обслуживает эти объекты.

Также с 31 мая до 13 июня отключена горячая вода на ул. Дзержинского, 162, 162а, 164, 166, 166б, 168.